Fem gode argumenter for at arbejde i industrien

Ingen studiegæld, jobsikkerhed og høj løn. De unge lokkes til at tage en uddannelse, som fører til job i industrien.

"Når man arbejder på en fabrik, bliver man sort i hovedet og får snavsede hænder."

Den fordom mener nogle fagfolk i industrien, at unge mennesker, der skal vælge uddannelse, går rundt med.

I gamle dage hed det røg, støj og møj, samlebånd og tunge løft. Det er anderledes i dag. Martin Broberg, projektleder, Trekantområdet Danmark

Spørger man industrien selv, er det et helt andet billede, der tegner sig.

- I gamle dage hed det røg, støj og møj, samlebånd og tunge løft. Det er anderledes i dag, hvor det kræver kloge hænder med mere uddannelse og interesse for it, programmering og ny teknologi, siger Martin Broberg, projektleder hos Trekantområdet Danmark, der arrangerer Industriens Uge.

Mange virksomheder skriger i disse år efter kvalicificeret arbejdskraft. Derfor afholdet afholder Trekantområdet Danmark "Industriens Uge" i denne uge. Virksomhederne inviterer specielt unge indenfor i håbet om at gøre dem interesserede i at tage en uddannelse, der sigter mod et job i industrien.

Top-5 over gode argumenter

Projektet "Industrien som karrierevej" skal åbne øjnene for eleverne i folkeskolen, om at industrien er en mulig vej at gå efter folkeskolen. Der er ifølge Martin Broberg flere måder at gøre det på. For eksempel kan man tage en erhvervsuddannelse som industritekniker eller smed i stedet for at vælge gymnasiet.

- Vi vil gerne præsentere den mulighed for de unge, at de kan blive andet end læge eller lærer, siger Marin Broberg fra Trekantområdet Danmark.

Han har nedenfor listet de fem bedste argumenter for, at industrien er et godt sted at arbejde.