Fem kroatere sigtet for en stribe hjemmerøverier

Der er nu rejst sigtelse mod fem personer for en række hjemmerøverier begået over en længere periode i hele landet.

Mandag er fem i forvejen fængslede personer blevet sigtet for deltagelse og medvirken i 25 hjemmerøverier spredt over flere steder i hele landet. To af røverierne blev begået i Christiansfeld, skriver Sydsjællands og Lolland Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Der er tale om fire mænd og en kvinde, der er herboende kroatiske statsborgere. De blev anholdt i november 2017, læs her.

Sigtelserne blev rejst ved retsmøde i Næstved og falder på baggrund af længere tids efterforskning fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, der har samarbejdet med Sydøstjyllands Politi, Midt- og Vestsjællands Politi, Københavns Politi og Nordsjællands Politi.

Røverierne blev begået mellem november 2016 og november 2017.

Der er blevet stjålet smykker, penge og personlige effekter til en samlet værdi på over 1,5 millioner kroner i forbindelse med røverierne.

Efterforskningen er stadig i gang, så politiet kan ikke udelukke, at der kommer flere sigtelser.

