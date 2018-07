Fem par skal giftes på skibs-festival

I dag lægger skib dæk til fem bryllupper ved Tall Ships Races.

Fem par får fredag opfyldt deres drømme om at blive gift på et skib. Det sker på det flotte skib Christian Radich, som har lagt til i Esbjerg Havn til Tall Ships Races.

De heldige par har vundet en konkurrence om at blive viet på skibet, som også går under navnet "The Darling of The Fleet". Det er en norsk fuldrigger, som også tidligere har lagt dæk til bryllupper.

Borgmester står klar

Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen og viceborgmester Susanne Dyreborg foretager de fem borgerlige vielser, hvorefter kommunen byder på champagne og jordbær til de nygifte par og deres gæster.

Tall Ships Races er en kapsejlads med fuldriggere, barker og skonnerter med mere fra 17 forskellige nationer, og det hele krydres med koncerter, boder og en parade. Der er åbne skibe indtil klokken 18.00 fredag og igen fra klokken 10.00 lørdag.