Fem patruljevogne tvang bilist til at standse

Mange bilister var vidne til dramatisk politiaktion på den sønderjyske motorvej.

Det så dramatisk ud og lignede en scene i en amerikansk actionfilm, men det var virkeligheden på den sønderjyske motorvej, da der onsdag eftermiddag ved godt 15-tiden kom først tre af politiets patruljevogne i høj fart med udrykning og dernæst yderlige to. Ved Aabenraa tvang de en bil til standsning og trak en person ud.

Flere bilister henvendte sig efterfølgende til TV SYD om den dramatiske situation. Her er politiets forklaring:

-Det var en ulykkelig personsag. Chaufførens pårørende kontaktede os, fordi han i ustabil tilstand var kørt afsted. De var bekymrede for hans tilstand og for hans og andre sikkerhed i trafikken. I den slags sager har vi pligt til at handle, siger Bjørn Pedersen, vagthavende ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Politiet tvang den pågældende ud af bilen.