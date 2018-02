Feriefolk kommer hjem til indbrud

Politiet melder om en stribe indbrud i vinterferien.

Nu vender folk hjem fra vinterferien, og mange må konstatere, at tyveknægte har brudt ind i deres tomme hus.

Søndag melder vagtchef Jesper Brian Jensen, at Sydøstjyllands Politi har modtaget i alt otte anmeldelser om private indbrud.

Typisk er tyvene kommet ind via et vindue, som de har brudt op, eller de har fjernet listerne omkring vinduet og løftet det af. I et hus har tyvene trukket gardiner for vinduerne.

Alt fra smykker til buskrydder stjålet

Fire er sket i Kolding, et i Harte, et i Sdr. Vilstrup, et i Fredericia og et i Vejle. Tyvene har typisk stjålet smykker, kontanter og computere, mens også vinterdæk, cykler, en motorsav og en buskrydder meldes stjålet. Der er endnu ikke overblik over alle indbrud. Opgørelsen dækker ikke samtlige indbrud i ferien.

Der har også været indbrud i et sommerhus på Strandvejen i Hejlsminde, hvor der er stjålet designermøbler.