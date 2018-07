Feriekoloni ændrede søstrene Anja og Maybrits liv

Søstrene Anja Petersen og Maybrit Gade var som børn flere gange på feriekoloni på Louisenlund på Endelave. I dag var de en tur til bage for at fejre den nu lukkede kolonis 70 års jubilæum.

Søstrene Anja Petersen og Maybrit Gade fra Vejle deler sommerferieminder med 5000 andre. De har holdt sommerferie på Endelave som børn.

Jeg blev overtalt til at tage med herover, og det blev det bedste jeg har gjort, for ellers havde jeg nok ikke udviklet mig så meget. Maybrit Gade, tidligere ferieokolonibarn på Louisenlund, Vejle

I dag er det 70 år siden Børnenes Vel sendte børn fra dårligt stillede familier i Vejle på feriekoloni på Endelave, og i dag samledes nogle af dem på den tidligere feriekoloni for at mindes barndommens ferieparadis. For de to søstre var feriekolonien ikke bare den eneste ferie de havde som børn - den ændrede også deres liv.

- Vi havde ikke mulighed for at holde ferie andre steder om sommeren, så det var simpelthen et fristed for os, mindes Anja Petersen.

Mindre end halvdelen af de børn, der søgte om ophold, kom på koloni på Louisenlund, men søstrene her var blandt de 140 børn, der var plads til på kolonien:

- Det var mig, der startede, og så kom min søster året efter, fortæller Anja Petersen, og Maybrit bryder ind: - Ja, jeg var sådan en meget stille pige, der helst ville være hjemme, men blev overtalt til at tage med herover, og det blev det bedste jeg har gjort, for ellers havde jeg nok ikke udviklet mig så meget.

Lejrchefens børn tog imod jubilæumsgæster

Det er det tidligere byrådsmedlem i Vejle - Peter Sikær - der inden han døde af kræft for et halvt år siden - planlagde markeringen af 70-året for starten af den populære feriekoloni.

Som leder af kolonien i 34 år var kolonien Peter Sikærs hjertebarn. I dag var det hans børn, der stod klar til at modtage de mange gæster i stedet for ham:

- Vores gamle far har altid været lidt stor i slaget, så han mente, vi skulle invitere alle, der havde været på koloni og der taler vi potentielt 5000 deltagere. Vi syntes det var liige lovligt ambitiøst, men han fik altid sin vilje og det gjorde han også her, fortæller Sikær datter, Hanne Fredslund Kristensen.

Hanne Fredslund Kristensen og Martin Sikær Kristensen var stand inn for deres afdøde far tidligere forstander - Peter Sikær - ved 70-års jubilæet for den nu lukkede feriekoloni Louisenlund på Endelave. Foto: Jørgen Guldberg

5000 gæster blev det ikke til i dag. Der kom omkring 50 tidligere kolonibørn til Endelave, der ligger en times sejlads ude i Horsens Fjord:

- Mængden er ikke afgørende. Det afgørende, er hvis nogen har lyst til at genoplive gamle minder, fortælle røverhistorier og genopleve, hvor man måske fik sin første kæreste og måske var heldig at få sit første kys, smiler Peter Sikærs søn, Martin Sikær Kristensen.