Ferietøj spredt på motorvejen

En familie fra Esbjerg fik i dag den dårligst tænkelige start på vinterferien. Tagboksen på familien bil sprang op, og indholdet spredt for alle vinde.

Politiet måtte kortvarigt spærre Esbjergmotorvejen, så en uheldig familie kunne samle feriebagage op fra motorvejen. Familien fra Esbjerg var på vej på ferie, men på E45 ved Esbjerg Lufthavn sprang tagbagageboksen på bilen op og hele indholdet blev spredt ud over motorvejen.

- Vi kunne godt have givet dem en bøde for ikke at have sikret deres bagage, men syntes, at de havde fået straf nok siger vagtchef Erik Lindholdt til TV SYD. Vagtchefen går ud fra, at de er fortsat på ferie, men at de nok får brug for en vaskemaskine.