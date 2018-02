Ferietrafik kan give kø på grænsen

Søndag er sidste dag i manges vinterferie. Og det betyder, at mange er på vej hjem til Danmark i bil fra skisportsområderne.

Det giver øget trafik over grænsen ved blandt andet Frøslev, hvor grænsekontrollen kan give ophobning af biler på store rejsedage.

Kø allerede lørdag

Lørdag opstod der kortvarigt kø på motorvejen syd for Frøslev-grænseovergangen. Køen blev dog aldrig længere end en lille kilometer, oplyser Vejdirektoratets trafikinformation.

Det samme kan forventes søndag fra omkring middagstid. Så hvis du planlægger en sviptur syd for grænsen, er det klogt at vælge en anden hjemtursrute end over Frøslev.

- Der har været et øget tryk på grænsen i går, og det kommer der sikkert også i eftermiddag igen, siger Jakob Riis-Petersen, vagthavende ved Vejdirektoratets Trafikcenter, til TV SYD søndag morgen.

Vælg andre ruter

Vil man være sikker på at undgå kø, er det gode råd at vælge nogle af de andre og mindre befærdede grænseovergange som Padborg og Kruså.

Man kan også køre længere mod vest og tage de helt små veje og overgange.