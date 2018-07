Ferietrafikken glider fint på vejene

I dag er en af de store rejsedage i sommerferien, men foreløbig er der ingen meldinger om større problemer i trafikken i Syd- og Sønderjylland.

I dag er på forhånd en af de dage, hvor Vejdirektoratet forventer trængsel på vejene på grund af de mange familier, der er på vej til eller fra sommerferie.

Og selvom trængslen ganske vist er større end på en normal lørdag, så er meldingen fra Vejdirektoratet lørdag formiddag, at det glider fint:

- Det er meget stille og roligt, og vi har slet ingen problemer i øjeblikket, siger Ninna Palm, der som vagthavende i Vejdirektoratets trafikcenter har et øje på trafikken.

Det er især mellem kl. 10 og 16, at prognoserne forudsiger tæt trafik, og derfor opfordrer hun bilisterne til at køre hjemmefra i god tid og ikke mindst, at sørge for lidt underholdning til børnene, da køreturen godt kan tage lidt længere tid, end man normalt ville regne med.

Det er også en god idé at sørge for lidt koldt at drikke på turen.

I TV SYD's område er det især på den sønderjyske motorvej E45 - særligt i området omkring Kolding - at der forventes mest trængsel.