Festaber gav politiet en travl nat

Diskoteker og barer var godt fyldt op i Syd- og Sønderjylland i nat. Det gav politiet noget at se til natten igennem.

25. december har tradition for at være dagen, hvor hyggen i familiens skød bliver afløst af drinks, dansetrin og dørmænd. I år var ingen undtagelse, og både politikredsen i Sydøstjylland og Syd- og Sønderjylland melder om en travl nat.

- Der var rigtig meget gang i den, men det var, som vi havde forventet, siger vagtchefen fra Sydøstjyllands Politi til TV SYD.

Politiet har haft de sædvanlige opgaver, indtagelsen af alkohol medfører.

- Der var de typiske fuldemandsslagsmål og uro i gaderne, men intet alvorligt, lyder det fra Sydøstjyllands Politi.

Et par unge mænd måtte dog en tur på politigården for at køle af, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.