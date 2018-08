Festival har 470 arrangementer: Læs om ganske få af dem her

470 arrangementer på 10 dage i 7 byer. Det er rammerne for Trekantsområdets Festuge, der begynder nu.

Vi ville egentlig have hjulpet jer med at vælge imellem de 470 arrangementer, der løber af stablen under Trekantsområdets Festuge. Men det er altså for svær en opgave.

I stedet har vi lavet en lille buket, der kan vise bredden i tilbuddene. Nogle er store, andre er små, nogle skal man have billet til, andre er gratis. Der er kort sagt noget for enhver smag.

Søhavfruen

Hvornår: hele festugen

Hvor: Søterrassen ved Slotssøen, Fredericiagade, 6000 Kolding

Pris: Gratis

Havfruen fra Kolding fik en hårdt start på tilværelsen som sø-kunst. Inden festugen blev kunstværket udsat for hærværk og havfruen mistede hovedet. Hun kan dog stadig opleves.

Arrangøren skriver: "Kunstner Erik Valter har i anledningen af Trekantområdets Festuge skabt skulpturen Søhavfruen. Den frodige dame dukker op fra Slotssøens dyb på Kolding Kulturnat fredag den 24. august og vil stolt vise sige frem under hele Festugen."

Læs også Kunstner afviser at kende til halshugning af havfrue

Gadeteater - The Strong Lady

Hvornår: 25/8/2018 kl. 11:00

Hvor: Madsby Legepark, Lumbyesvej 45, 7000 Fredericia

Pris: Gratis

Der er gratis gadeteater i Fredericia.

Arrangøren skriver: "I forbindelse med sTREet - Trekantområdets Internationale Gadeteaterfestival får Fredericia besøg af Strong Lady Productions fra Australien/Storbritannien. The Strong Lady løfter alt hvad hun kan komme i nærheden af og efterlader publikum med et smil på læben. The Strong Lady er en kompleks figur; fyldt med muskler, elegance og skønhed."

Litterært Orienteringsløb

Hvornår: 25/8/2018 kl. 13:00 til 15:30

Hvor: Askov Højskole / Vejen Bibliotek

Maltvej 1, 6600 Vejen

Pris: Gratis

Litteratur i ørene og gang i benene er et af tilbuddene i Vejen.

Arrangøren skriver: "Forfatteren Michael Pedersen har skrevet en ny novelle særligt til dette arrangement. Undervejs på turen findes siderne i novellen. Fortællingen finder sted på nogle af de besøgte lokaliteter.

Grundideen er, at novellen udover at beskrive temaet for årets Festuge også inddrager lokale begivenheder, seværdigheder eller lignende i fortællingen. Undervejs på vandreturen samler deltagerne så siderne fra novellen sammen og har ved målet den fulde historie."



The Duo! Margrete Grarup & M. Sunding

Hvornår: 26/8/2018 kl. 19:30

Hvor: Vejen Kirke, Nørregade 98, 6600 Vejen

Pris: 75 kroner

Arrangørerne skriver: "En enestående kirkekoncert hvor Margrete Grarup synger gospel, blues, jazz & soul sammen med Michael Sunding på klaver. Her er en duo, der i dén grad går direkte til kernen af musikken. Blues, jazz, spirituals & soul, andres og egne sange, formidlet ærligt og hudløst 100 % i nuet."

Se hele programmert her https://www.trekantfest.dk/site/program/ og vær opmærksomme på, at nogle af arrangementerne allerede er udsolgt, men at de ofte gentages en anden dag i en anden by.