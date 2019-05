Festival dropper fodbold-finale efter voldsom prisstigning

Jelling Musikfestival ville gerne vise Champions League-finale på storskærm, men rettighederne er for dyre, mener festivalleder. Onsdagens omsætning satte ny rekord.

Hvis man absolut skal se lørdagens Champions League-finale mellem Liverpool og Tottenham, bliver det enten derhjemme eller på en mobiltelefon på festivalpladsen. Sidste års storskærmsarrangement under Jelling Musikfestival gentages ikke i år.

Rettighederne til finalen tilhører Viasat og UEFA, og det skyldes ikke manglende interesse hos festivalleder Lars “Charlie” Mortensen, at det ikke bliver til noget. Udsigten til en aftale, der ville blive mindst ti gange så dyr som sidste år, fik festivalledelsen til at vurdere, at CL-finalen ikke passede ind i budgettet.

- De har skruet bissen på og sagt, at nu vil de have 200 kroner pr person. Da vi regner med 2.-4.000 tilskuere til kampen, bliver det alt for dyrt, siger han til TV SYD.

Det ville have klædt Viasat at forlange, at vi gav eksempelvis gav 100.000 kroner til en lokal fodboldklub. Lars “Charlie” Mortensen, festivalleder, Jelling Musikfestival

Udgiften for festivalen ville ende et sted mellem en halv og en hel million. Mens der sidste år skulle betales pr. tomme storskærm, er betingelserne i år ændret til, at man skal betale pr. tilskuer. Festivallederen havde gerne set en anden løsning på sagen.

- Det ville have klædt Viasat at forlange, at vi gav eksempelvis gav 100.000 kroner til en lokal fodboldklub. Det havde da været positiv reklame. Men nu er der gået for meget business i det, mener Lars “Charlie” Mortensen.

Festivalen havde overvejelser om enten at vise kampen i et mindre afgrænset område mod brugerbetaling eller i et telt, hvor der maksimalt måtte være 200 personer ad gangen. Men planerne blev droppet, fordi man var bange for at gøre forskel på publikum, hvis ikke alle kunne se kampen.

Festivalen giver en omgang

Det var en stor succes for festivalen at vise finalen i 2018. Flere tusinde gæster samlede sig for at runde de fire dage af med fodbold.

- Derfor ville vi gerne gentage det i år og også gerne betale for det. Sidste år løb det op i 35.-40.000 kroner, men nu er det blevet for dyrt for os, fortæller Lars “Charlie” Mortensen og tilføjer:

- Jeg synes, det er synd for vores publikum, der gerne vil se kampen herude. Men jeg håber, folk har forståelse for vores beslutning, siger han og afslører, at festivalen laver et lille område på pladsen delt op i et Liverpool og et Tottenham-område. Her kan folk se kampen med deres eget abonnement på mobil eller ipad.

- Så giver vi da gerne en øl, lover Lars “Charlie” Mortensen, der selv er fan af Liverpool.

TV SYD har forsøgt at få en kommentar fra Viasat, men de er endnu ikke vendt tilbage.

Rekordomsætning på premiereaften

Ikke nok med, at festivalen sparer masser af penge på at droppe storskærm. Onsdag satte festivalen også ny omsætningsrekord for en premieredag, siden antallet af dage for tre år siden gik op fra tre til fire.

- Vi havde en halv million mere i omsætning i går end tilsvarende sidste år. Det svarer til en fremgang på 25 procent, fortæller Lars "Charlie" Mortensen.

Sidste år åbnede Thomas Helmig og britiske James Blunt festivalen, mens de to danske artister Christopher og Nephew havde opgaven i år.

- Det siger mig noget om, at publikum har taget det nye koncept til sig, mener han.