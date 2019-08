Festival er ikke kun for kendte navne: Anne fyrede den af på sin violin med otte andre unge

Det er ikke kun professionelle kunstnere, der spiller på Tønder Festival. Projektet Youngmade gør det muligt for unge talenter at spille på en festival-scene.

Ni musikalske unge fik til Tønder Festival 2019 mulighed for at spille på en af festivalens scener. Det gjorde de gennem projektet Youngmade. En workshop afholdt af festivalen selv, hvor de unge over fire dage skal lære et nummer - og får undervisning af bandet bag nummeret, der i år var det canadiske band Vishtèn. På sidstedagen kulminerede det hele i en koncert på Campingscenen.

En af de musikalske talenter er 18-årige Anne Holst, der spiller violin. Følg hendes oplevelse gennem Youngmade i videoen ovenover.