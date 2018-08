Festival melder om udsolgt for første gang nogensinde

Tønder Festival melder om udsolgt på partout-armbånd. Det er dog stadig muligt at købe endagsbilletter.

I dag kan Tønder Festival melde om udsolgt af partout-billetter, det er første gang siden festivalen blev til en armbåndsfestival i 2012.

Fra 2013 til sidste år er publikumstallet steget med 25 procent, oplyser festivalledelsen i en pressemeddelelse.

- Vi er utroligt glade for, at vi i dag kan melde om udsolgt på partout-armbånd. Det betyder, at endnu flere har fået øjnene op for Tønder Festival, og så er det en slags milepæl for os, lyder det fra Tønder Festivals administrerende direktør, Kirstine Uhrbrand.

Festivalens kunstneriske leder, Maria Theessink, oplyser til TV SYD, at antallet af nye festivalgæster har været stigende stigende de seneste år.

- 25 procent af publikum er første- eller andengangsbesøgende. Det synes jeg er flot, siger Maria Theessink.

Selv om partout-billetterne er udsolgte, er det dog ikke umuligt at komme til at opleve live-musik de kommende tre dage. Det er nemlig stadig muligt at købe endagsbilletter.

