Festivalarrangør om manglende salg: Vi håber på mange endagsbilletter

I dag begynder Kløften Festival i Haderslev med 7.500 solgte billetter i forsalg. Det er 500 for lidt til at sikre et overskud.

I dag kommer musikken for 38. gang til af brage ud over Kløften i Haderslev, men det bliver med håbet om, at der de kommende dage bliver solgt masser af endagsbilletter.

Forsalget løb nemlig op i 7.500 solgte billetter - det er 500 for lidt til at sikre et overskud.

- Havde vi solgt 8.000 i forsalget, var vi sikret et overskud. Det er vi ikke nu, til gengæld solgte vi godt 500 billetter i forsalg på to dage fra mandag til onsdag, så det er jo flot, lyder det fra Anette Kastbjerg, der er formand for Kløften Festival.

Hun ser med glæde på vejrudsigten, som lover sol over Kløften og dermed forhåbetlig masser af billetter solgt på dagen.

- Vi har mange, der allerede nu ringer og spørger til endagsbilletter, så vi håber, at det salg kommer til at se rigtig godt ud og gøre op for det manglende forsalg, siger Anette Kastbjerg.

Kløften Festival har haft det svært

Kløften Festival har haft nogle svære år både på grund af dårligt vejr, men også i form af den fynske festivalkonkurrent Tinderbox, der ligger i samme weekend.

Derfor var arrangørerne bag Kløften Festival nervøse for dette års festival.

- Vi håber på at få den opbakning, vi skal have. Vi har en støtteforening, men på et tidspunkt må vi jo gå ind at kigge på, om der skal være en festival i Haderslev. Det mener vi, at der skal, og det ved jeg, at kommunen også synes. Vi må se, hvad der sker, sagde Anette Kastbjerg til TV SYD tidligere på ugen.