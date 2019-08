Festivalgængerne står op til morgensang - om formiddagen

På Tønder Festival er det ikke kun kunstnerne, der skal synge. Det skal festivalgængerne også. Som et nyt initiativ inviterer Vadehavsteltet til morgensang klokken 11.00.

Hvis sangstemmen skal varmes op, inden skråleriet til dagenes koncerter begynder, har festivalgængerne i Tønder nu fået rig mulighed for netop dette.

Mellem strandsand, på en ellers kæmpe festivalsgræsmark, er Vadehavsteltet slået op, og deri bydes alle festivalgængere indenfor til morgensang som et nyt festivalstiltag.

Fed start på festivaldag

- Det handler om at skabe fællesskaber. Vi vil give folk en fed start på deres festivaldag, siger Jens L. Hansen, der er kommunikationskonsulent ved Nationalpark Vadehavet.

Selvom de kalder det morgensang - er det nok formiddag for de fleste - i hvert fald for dem, der ikke er på festival.

- Nu er tidspunktet lagt sådan, at både bands og festivalgængere kan nå at få lidt nattesøvn. Morgensang klokken 11.00 siger vidst det hele, griner Jens L. Hansen.

Sange om Vadehavet og Tøndermarsken

Vadehavsteltet er slået op i samarbejde med Tøndermarsk Initativet, og det er orkestret Kunsten at Glædes Kor, der spiller op til morgensang. Sangene handler netop om Vadehavet og Tøndermarsken:

- Der er en fantastisk natur nærmest på dørtrinnet af festivalpladsen, forklarer kommunikationskonsulenten:

- Vi kan fortælle festivalgængerne, at de bør komme herned på et andet tidspunkt eller blive længere for at opleve naturen og kulturhistorien. Det er et fantastisk tidspunkt at fange dem på, når de er positivt stemte.

Morgensang hver dag

Hvis du er på Tønder Festival, men ikke nåede morgensangen fredag - så er der ingen grund til at ærgre sig. De synger igen lørdag og søndag klokken 11.00 i Vadehavsteltet.