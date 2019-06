Festivalleder: Vi må ikke blive større end byen kan bære

Jelling Musikfestival vil trække et ældre publikum til, men festivalen må ikke bliver større. Sådan lyder det fra festivallederen.

Når knap 40.000 mennesker render rundt i Jelling med festival-armbånd på, bliver indbyggertallet i den lille by tidoblet i fire dage. Ikke nok med, at det fører masser af larm med sig. Jellingboerne skal døgnet rundt finde sig i parkerede biler overalt og fulde mennesker i gaderne.

Spørger man Jelling Musikfestivals driftsdirektør, Line Mosfelt, om festivalen i fremtiden skal være endnu større, end den er nu, svarer hun prompte:

- Vi har den størrelse, som vi og byen kan bære.

Sidste år udvidede festivalen med en ekstra dag, og det blev en succes.

- Det fik os til at overveje en ekstra dag, men vi blev hurtigt enige om, at byen ikke kan bære mere. Vi kan håndtere det med den størrelse, det har nu, fortæller hun til TV SYD.

- Vi skal altid sørge for at være noget, byen synes er fedt. Jeg synes, det er enormt spændende og nogle gange besværligt, men som oftest rørende at lave en festival MED en by fremfor FOR en by, mener Line Mosfelt, der i mange år var Muskelsvindfondens planlægningschef for Grøn Koncert.

- Når Grøn Koncert kom buldrende ind i en by, lavede man noget for den by, det var jo ikke med den by. Her laver vi noget med byen og alle de, der bor her. Alle har en aktie i festivalen, siger hun.

Festival vil tiltrække 25-50-årige

Publikum på festivalen er fortrinsvis folk fra Jelling og i en radius af 20 km eller unge mennesker, som lige har gået på efterskole.

Det faktum vil festivalen gerne ændre en smule.

- Vi har ikke så godt fat i de 25-50 årige i Region Syd og Midt, og det vil vi gerne ændre på længere sigt, fortæller Line Mosfelt.

Derfor handler det, ifølge driftsdirektøren, om at skabe nogle boformer og områder, der gør, at man kan være her, selvom man er blevet 35 år.

- I den alder vil man ikke ligge ude i Camp Makrel, hvor der bare er fuld hammer på boomblasteren døgnet rundt, siger hun.

Næste skridt er så at finde ud af, hvilke oplevelser, mad og musik gæsterne gerne vil have. I år har festivalen eksempelvis introduceret stand-up som en del af den nye strategi.

Generationsskifte i ledelsen

Line Motfelt blev ansat hos Jelling Musikfestival for to år siden. Med hendes ansættelse tog man hul på et generationsskifte

- Om jeg lige skal arve alle Charlies (Lars “Charlie" Mortensen, red.) opgaver, det er ikke bestemt endnu. Jeg tror ihvertfald ikke, jeg skal booke musik. Det er noget af det, vi skal bruge de næste par år til at finde ud af, fortæller hun.

I dag er hendes opgave som driftsdirektør begrænset til udvikling og planlægning af festivalen. Økonomi, organisation, frivillighed og jura ligger hos hende. Hun er en slags indenrigsminister i organisationen, alt det udadvendte og booking af kunstnere ligger hos Lars “Charlie" Mortensen. For at blive i samme jargon må han så regnes for at være festivalens statsminister.