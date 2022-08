Det vrimler med festivaler i Horsens

Jazztonerne fyldte den tætpakkede café Morzybitten i Horsens på en ellers lun sommeraften. Koncerten var en del af et helt festivalprogram, der skal give horsensianerne mulighed for at høre jazz.

- Det er altid fedt at lave noget, folk sætter pris på, siger Peter Kellermann Brandorff.

Han har været med til at stifte jazzfestivalen, der ligger ugen efter middelalderfestivalen, på samme tid som Street Foodfestivalen og kort inden Teaterfestivalen.

Med andre ord – der er meget kultur på programmet.

Mange festivaler til publikum

Selvom der er mange festivaler i byen, har det ikke fået stor betydning for arrangørerne af den splinternye jazzfestival.

- Der sker meget i Horsens, men vi tænkte, at der manglede et sted at samle jazzen, siger Peter Kellermann Brandorff.