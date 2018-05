Brand i Horsens: 100 konfirmationsgæster evakueret

En brand i et forsamlingshus afbrød søndag en konfirmationsfest i Horsens. Nærliggende skole Sct. Ibs Skole er uskadt,

En brand i forsamlingshuset Kilden i Horsens afbrød søndag en konfirmationsfest med omkring 100 deltagere.

- Samtlige deltagere i festen blev evakueret, og det skete i god ro og orden, oplyser vagtchef Jørgen Brystrup fra Sydøstjyllands Politi sent søndag aften.

Branden, der blev anmeldt klokken 18.11, startede i tagetagen på forsamlingshuset, som ligger på samme område som Sct. Ibs Skole i Kildegade i Horsens.

Ved 21-tiden oplyste politiet, at flammerne var under kontrol.

Forinden havde politiet rådet beboere i området omkring Kildegade til at søge indendørs, lukke døre og vinduer samt standse ventilationen, fordi branden udviklede sundhedsskadelig røg.

Sct. Ibs Skole uskadt - børnene skal komme i skole

Mens forsamlingshuset er slemt beskadiget, så fik flammerne ikke fat i skolebygningerne.

- Branden kommer derfor ikke til påvirke skolegangen mandag, siger vagtchefen.

I forbindelse med branden er fire personer blevet bragt til hospitalet for at blive tjekket for røgforgiftning.

- Bortset fra det er ingen personer kommet til skade, siger Jørgen Brystrup.

Årsagen til branden kendes endnu ikke.

- Forsamlingshuset er foreløbigt afspærret, og der er stadig efterslukning i gang. Vi skal også have vurderet, om dele af bygningen skal rives ned som følge af nedstyrtningsfare, siger vagtchefen.

