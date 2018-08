Festuge skudt i gang af to borgmestre

Fredag aften gik det løs med otte dages kulturprogram med åbningen af Esbjerg Festuge på Torvet, hvor både byens nuværende og tidligere borgmester var med.

Det var Jesper Frost Rasmussen, der for første gang som borgmester skulle holde åbningstalen - og det med den tidligere borgmester Johnny Søtrup stående blandt publikum som formand for Esbjerg Festuge.

- Det er lidt sjovt at være med i maskinrummet til festugen i stedet for blot at møde som borgmester, som jeg gjorde tidligere, siger Johnny Søtrup til TV SYD.

Jesper Frost Rasmussen glæder sig også over den helt nye måde at samarbejde med Johnny Søtrup i hans egenskab af formand for Festugen.

I år er festugen også en del af hele Esbjerg by og havns 150 års jubilæum.