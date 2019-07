Forsøgte at stjæle mobiltelefon: Dreng fik syngende lussing som svar

Der var kontant afregning til en dreng, der forsøgte at stjæle en kvindes mobiltelefon tirsdag eftermiddag. Kvinden stak ham en flad, og han tog flugten - uden mobiltelefon.

En 35-årig kvinde reagerede hurtigt og effektivt, da hun blev udsat for et tyveriforsøg i Herrestedgade i Toftlund sent tirsdag eftermiddag. En ung tyv, der forsøgte at liste kvindens mobiltelefon op af hendes baglomme, fik sig formentlig en stor overraskelse, da han fik en syngende lussing af kvinden. I hvert fald blev han overrasket nok til at opgive sit forehavende og valgte flugten.

Hændelsen fik senere vagtchefen hos politiet til at sende en opfordring ud til den unge tyv på Twitter. En opfordring, som ikke var helt uden humor og glimt i øjet.

Er du den knægt, som ca. kl. 17.20 fik en syngende lussing af en kvinde i Toftlund, da du forsøgte at stjæle hendes pung? Så ring 114, hvis du ønsker at anmelde episoden/vagtchefen. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) July 16, 2019

Ifølge Jyskevestkysten var det dog ikke alle, der helt fornemmede det strejf af humor, vagtchefen havde forsynet sit tweet med. Hvilket udløste dette citat fra førnævnte vagtchef:

- Hendes reaktion er helt forståelig, og vi er på ingen måde kritiske overfor hende. Vi vil tværtimod gerne have fat i den unge mand, som er ude på et skråplan. Det er ham, som vi gerne vil have fat i kravetøjet på, siger Erik Lindholdt, vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands politi, til avisen.

Politiet fik dette signalement af drengen, der forsøgte sig som tyv. Han var 10-14 år gammel, ca. 140 cm høj, almindelig af bygning, ikke etnisk-dansk af oprindelse, brun i huden med sort, krøllet hår. Han bar en sort t-shirt.