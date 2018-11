Filippinske chauffører bliver fyret

Kurt Beier Transport trækker ifølge Fagbladet 3F chauffører hjem til Padborg fra hele Europa. Efter skandalen med containerlejren i Padborg er der ikke længere arbejde til dem.

Filippinske lastbilchauffører, der kører for Kurt Beier Transport, bliver nu kaldt hjem fra hele Europa til Padborg, hvor de får besked på at stige ud af lastbilen og vente på at blive kørt til Kurt Beier Transports datterselskab i Polen i minibus. Det skriver Fagbladet 3F.

Chaufførerne kaldes hjem fordi der ikke er arbejde til dem. Situationen er opstået efter afsløringen af Kurt beier Transports containerlejr i Padborg og en politianmeldelse om mulig menneskehandel.

Uvis fremtid

Chaufførerne ved ikke, om de derefter bliver fyret, sendt hjem til Filippinerne, eller om de får løn.

Det oplyser en af chaufførerne, der ønsker anonymitet på grund af den højspændte situation. Han fortæller i Fagbladet 3F, hvordan han og chauffør-makkeren i førerhuset på motorvejen et sted i Europa fik besked på at køre til Padborg og stille lastbilen.

- Da vi ankom, blev vi modtaget af to mænd, der sagde: Pak jeres ting, stig ud af lastbilen, og hold jer klar, til I får besked på, at I skal til Polen. Vi har ikke noget sted at sove og er tvunget til at sove i førerhuset, siger han og pointerer, at mange af chaufførerne er kede af den uvisse situation.

Direktør i Kurt Beier Transport, Karsten Beier, bekræfter overfor TV2 News at enkelte filippinske chauffører allerede er blevet fyret fordi der ikke er arbjede til dem.

Til Polen i minibus

Chaufføren fortæller videre, at firmaet har oplyst, at alle filippinske chauffører skal køre til Padborg og aflevere lastbilen, og derefter skal de fragtes videre til Polen. Han ved ikke, hvor mange chauffører det gælder, men anslår, at mellem 50 og 100 stadig mangler at blive kørt til Polen.



Fagbladet har lørdag haft kontakt med en række Beier-chauffører. Både nogle, der allerede er blevet fragtet til Polen i minibus efter at have afleveret lastbilen. Og nogle, der lige nu bor i lastbilførerhuset i Padborg og venter på besked om, hvornår det er deres tur til at blive kørt til datterselskabet HBT Transport Internationale i Polen.