3F-formand: Filippinske chauffører bor i slumlejr i Padborg

Ifølge fagforeningen 3F bor filippinske chauffører under usle og uhygiejniske forhold hos deres vognmand i Padborg.

Lav løn, lange arbejdsdage i lastbilen og kummerlige boligforhold.

Sådan beskriver fagforeningen 3F dagligdagen for en lang række filippinske chauffører, der kører lastbil i Europa for Vognmandsfirmaet Kurt Beier Transport A/S, der hører hjemme i Esbjerg. Filippinerne er indkvarteret i en lejr hos vognmandens afdeling i Padborg. Det skriver Fagbladet 3F.

Beregnet efter deres reelle arbejdstid får de omkring to euro i timen svarende til 15 kroner. Kim Brandt, formand, 3F, Aabenraa

Kim Brandt, formand for 3F i Aabenraa, fortæller til TV SYD, at de filippinske chauffører tidligere har arbejdet i Saudiarabien og nu er ansat i en polsk afdeling af Kurt Beier Transport A/S og har fået opholds- og arbejdstilladelse. Når de har fået arbejdstilladelse i Polen kan de frit tage videre til andre EU-lande som Danmark – og tage arbejde helt lovligt.

Ifølge 3F-formand Kim Brandt bor de pilippinske chauffører under kummerlige forhold på Kurt Beier Transport A/S afdeling.

Ifølge flere af de filippinske chaufførers ansættelseskontrakter skal de have i alt 1.060 amerikanske dollars i løn og diæter om måneden. Det svarer til cirka 6.800 kroner. Til sammenligning tjener en typisk dansk eksportchauffør ifølge 3F mellem 26.000 og 32.000 kroner om måneden, hvis overenskomsten følges.

Vognmand afviser slum

TV SYD har mandag eftermiddag forgæves forsøgt at få en kommentar fra direktøren for Kurt Beier Transport A/S, Karsten Beier.

Overfor Fagbladet 3F afviser Karsten Beier, at chaufførerne bor i slum – og siger, at firmaet overholder alle love og regler. Han ønsker ikke at kommentere chaufførernes lønforhold.