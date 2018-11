Filippinske Reynante vil stadig køre lastbil i Europa

26 chaufførers skæbne er fortsat uafklaret. De venter og håber, at drømmen om et arbejde i Europa ikke er død.

- Jeg savner min familie! Det er så længe siden, jeg har set dem.

Ordene kommer fra den 47-årige filippinske chauffør, Reynante Arceo, som de seneste ni måneder har kørt lastbil i Europa. Han er én af de 22 filippinske og fire srilankanske chauffører, der i sidste uge blev hentet ud fra en containerlejr hos Transportfirmaet Kurt Beier A/S i Padborg.

Lige nu sidder Reynante Arceo på et hotelværelse et hemmeligt sted i Sønderjylland – uden arbejde og uden løn – og venter på at finde ud af, om drømmen om et arbejde med ordentlige løn- og arbejdsforhold i Europa kan blive til virkelighed.

Jeg siger til mine børn, at de ikke skal bekymre sig. Vi skal nok finde en løsning. Reynante Arceo, chauffør, Bataan,Filippinerne.

Foreløbigt har ”drømmen” mest haft mareridtsagtig karakter. Reynante Arceo fortæller, at han i de seks måneder, han har kørt for Kurt Beier A/S, primært har overnattet i sin lastbil.

- Jeg har ikke råd til at tage på hotel, så for det meste sover jeg i min lastbil. Det gør jeg også, når jeg skal holde mit 45-timers hvil, fortæller den filippinske chauffør til TV SYD.

Ifølge 3F, som har haft adgang til nogle af chaufførernes papirer, er lønnen cirka 1060 euro i løn om måneden. Nogle får lidt mindre. Angiveligt fordi, arbejdsgiveren trækker penge til dækning af sundhedsforsikring eller andre udgifter, som arbejdsgiveren mener, chaufførerne selv skal dække. Men ingen ved helt hvorfor nogen får lidt mindre i løn end andre. Der er nemlig ingen lønsedler at forholde sig til – blot et kontoudtog og et beløb.

Europa er drømmen

Hjemme i Filippinerne har Reynante Arceo tre voksne børn og en hustru. Bortset fra den yngste søn på 21 har alle børnene arbejde. Den ældste søn er 25 år og arbejder på den filippinske børs i Manila, mens datteren på 23 er arkitekt.

Selv er Reynante Arceo taget til Europa for at tjene penge, så han kan sikre sin og familiens fremtid og i håb om at få familien med herop.

- Da jeg blev rekrutteret til chaufførjobbet fik jeg at vide, at jeg efter to år ville kunne få min familie til Europa. Men det ser ikke ud til at være tilfældet, siger den tydeligt skuffede chauffør, efter at 3F har forklaret ham reglerne.

Ifølge fagforeningen 3F er Reynante Arceo langt fra den eneste, der er blevet stillet ting i udsigt, inden de tog afsted til Europa, som efterfølgende har vist sig at være forkerte.

Mandag aften mødtes chaufførerne med 3F i Aabenraa. Her var både forbundsformand Per Christensen og formanden for 3F Transport, Jan Villadsen, mødt op for at høre, hvilke rekrutteringsmetoder chaufførerne har været udsat for undervejs til Polen, hvor de har fået deres arbejdstilladelse.

Brudte løfter

- Der er nogen, der rekrutterer dem simpelthen og siger, ”hvis du skal have en chance for at komme til det evige himmerige og tjene en masse penge, så skal du skrive under her”, fortæller Jan Villadsen til TV SYD efter mødet med de filippinske chauffører.

Chaufførernes rejse til Europa starter typisk hos en agent i Manila. Det gjorde Reynante Arceos også. Han fortæller, at han skulle betale 5000 pesos – svarende til cirka 600 kroner (cirka halvdelen af en gennemsnitlig månedsløn for en chauffør i Filippinerne) – til agenten. Dertil kommer, at han selv skal betale sundhedsforsikring og diverse tilladelser – for eksempel europæisk kørekort. Tachografkortet (den digitale udgave af en køreskive red.) og ADR, som er en tilladelse til at køre med farligt gods, har arbejdsgiveren foreløbigt betalt.

Det, der ryster mig mest, er, at de får en følelse af, at de kommer til ”the promised land”. Det er det, de fortæller dem. Jan Villadsen, formand, 3F Transport

- Men hvis jeg rejser hjem, inden min kontrakt udløber, så skal jeg betale 600 euro for tachografkortet og ADR-beviset, siger Reynante Arceo.

Det er mange penge for den filippinske chauffør, og chaufførernes beretninger forarger hos 3F:

- Det, der ryster mig mest, er, at de får en følelse af, at de kommer til ”the promised land”. Det er det, de fortæller dem, siger Jan Villadsen til TV SYD efter mødet med chaufførerne.

Men virkeligheden er altså en anden. For Reynante Arceo har den ”virkelige virkelighed” foreløbig budt på seks måneders uafbrudt arbejde og ophold i en lastbil – eller i containerlejren hos Kurt Beier A/S.

Men han satser på, han kan blive i Europa og fortsætte med at arbejde.

- Jeg håber, jeg kan få et nyt job, for jeg er jo kommet til Europa på lovlig vis. Jeg er ikke illegal. Så jeg håber. Jeg håber, siger Reynante Arceo.