Find flere folk

Det går godt for erhvervslivet i Sydjylland. Ordrebøgerne er fulde, ledigheden er lav, og derfor er det svært at finde nye folk at ansætte.

Hver tredje virksomhed i Sydjylland har sidste år ansat nyt personale. Det skriver det regionale arbejdsmarkedsråd, RAR Sydjylland. Og der er allerede nu mangel på både ufaglærte og højtuddannede. - Ingen, der kan eller vil, skal stå udenfor arbejdsmarkedet, siger Jens Gad, direktør, RAR Sydjylland. Linak på Als er en af de virksomheder, der ansætter mange højtuddannede. Men de er svære at finde inden for landets grænser. Det er ikke kun ingeniører, Linak mangler, men også it-specialister og marketingsfolk.. - Der er for mange fiskere og for få fisk, siger Lars Uhd Nørgaard, HR-direktør, Linak. Det går nemlig også godt i resten af Europa, derfor kan Als-virksomheden ikke bare fiske medarbejdere lige ovre hos naboen. Ipnordic, der har hovedsæde i Gråsten, udvikler telekommunikation og har ansatte fra Rusland og Brasilien. De har næsten opgivet at finde danske IT-specialister og ansætter derfor flere og flere udenlandske medarbejdere. - Det er på mange måder lettere at ansætte folk, der kender den danske kultur, det danske samfund og arbejdsmarked. Arbejdsmarkedsrådet vil fortsætte med at støtte opkvalificeringsprojekter, hvor ledige og virksomheder finder hinanden og opkvalificeringen målrettes de behov, som virksomhederne har.