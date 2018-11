Finn fra Kolding: Det er jo tåbeligt at få et skattesmæk

Borgerne i Kolding Kommune har styr på skatten. Derfor er det den kommune i hele landet, hvor SKAT uddeler færrest skattesmæk.

Selvom rigtig mange oplysninger helt automatisk bliver indberettet til SKAT, er der stadig forskellige forhold, som alle skatteborgere selv skal sørge for at få registreret på årets forskudsopgørelse.

Og her viser en opgørelse fra SKAT, at borgerne i Kolding Kommune er de allerbedste i hele landet til at undgå, at der dukker en restskat op i deres e-Boks.

TV SYD har været på gaden, for at spørge et lille udpluk af kommunens 76.652 skatteydere om hvor vigtigt, det er for dem, at skatteforholdene er i orden.

Læs også Ekspert om forskudsopgørelsen: - For de fleste betyder det ikke en skid

5,1 millioner borgere kan fra i dag tirsdag tjekke og ændre deres forskudsopgørelse for 2019 på Skat.dk.