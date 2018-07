Finn skal give 496 ting væk: Nu er bryllupsskjorten og snorkel-udstyret røget

TV SYDs vestkystreporter Finn Grahndin kaster sig ud i en den helt store oprydning. Hver dag i juli skal han finde ting i sit hjem, han kan give til genbrug. Og for hver dag skal han finde mere end dagen før. 496 ting i alt. Læs hans dagbog fra uge 2 her.

Uge 2

Det er faktisk lidt sjovt. Sådan at kigge på sine ting med kritiske x-ray-øjne. Og det er rygtedes i huset. Tingene bævrer, når mit blik rammer dem. Nååååh ting, er du vigtig nok til at blive? Eller må du op i giv-væk-bunken? Har jeg glæde af dig? Har jeg brugt dig de sidste lange tid?

Det er også sjovt at fortælle om projektet til mine venner. For eksempel et vennepar som vi kan kalde H&H. De har en milliard ting (mindst), men de var alligevel rystede over tanken om at skulle smide 496 ting ud. “Det kunne jeg ikke," sagde Hr. H med store skræmte øjne. “Hvis det dur, skal det da ikke smides ud”. Hvorefter hans blik faldt på Fru H. Hvad han her tænkte, ved jeg naturligvis ikke.

Dag 6

Foto: Grahndin, TV SYD

Tøjskabet. Her finder jeg blandt andet skjorten, som jeg blev gift i. I Nordby Kirke. Hun sagde faktisk ja. Det er nogle år siden. Det er en alt for stor skjorte, som min altid generøse - og lidt! større - ven, Flemming, har givet mig. Undskyld, Flemming. Men jeg sejler rundt i den.

Dag 7

Foto: Grahndin, TV SYD

Reolen har i den grad fået én på ud'en. I første omgang syv ordbøger. Nettet har helt gjort dem... overflødige. Useless. Superfluo. Überflüssig.

Flere bøger er på vej ud.



Dag 8

Foto: Grahndin, TV SYD

Diverse-gruppen hober sig op. En skammel, som min søn blev forelsket i, men som han ikke har plads til i sit nye hjem med kæresten. En gryde, som jeg har glemt på komfuret og på trods af talrige redningsforsøg nu må sige farvel til. En kasse med spil, som jeg aldrig - gentager: aldrig - har brugt.

Dag 9

Foto: Grahndin, TV SYD

Mine *host host* kvindeting. Min dejlige afdøde hustru Kirsten (hvis du er gammel nok, kan du sikkert huske hende som studievært på TV SYD) har efterladt mig mange skønne minder. Og nogle ting, som jeg næppe får brug for. Øjenvippe-øh...-påsætter (??), en kasse med noget der ligner Carmen Curlers, en selvlysende massage-dims der ligner en mini-UFO (nej, boys den er helt uskyldig), en kimono... Det er på høje tid, at de får et nyt liv et andet sted.



Dag 10

Foto: Grahndin, TV SYD

Turen går til London, Sardinien, Zakynthos, Berlin. Hvorfor gemmer jeg de her? Jeg ved jo, at det første jeg gør, når jeg skal på ferie, er at købe den nyeste model af bogen. Jeg må prøve at lade være med at gemme på dem. Basta!

Dag 11

Foto: Grahndin, TV SYD

Åh at snorkle på charterferien...og komme hjem med dykkerudstyr, som ikke bliver taget med på næste ferie. Ud!



Finn Grahndin er med i eksperimentet hele juli. Han skriver videre på sin ryd-op-dagbog hver uge her på tvsyd.dk

