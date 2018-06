Fint besøg både nord og syd for grænsen

Dronningen, statsministeren og Folketingets formand kommer søndag til Syddanmark og Sydslesvig.

Danmarks forreste mennesker besøger søndag Syddanmark og Sydslesvig. Dronning Margrethe kommer til Vejen, og både statsminister Lars Løkke Rasmussen, (V), og formand for Folketinget, Pia Kjærsgaard, (DF), taler på årsmøderne, som det danske mindretal syd for grænsen holder denne weekend.

Søndag besøger statsminister Lars Løkke Rasmussen det danske mindretal. Foto: Michael Drost-Hansen, Scanpix

Dronningen kommer til Vejen, hvor hun åbner en udstilling på kunstmuseet med billedhugger og maler Niels Skovgaard. Det er klokken 14.30, og der skulle ifølge museets chef, Teresa Nielsen, være en chance for at få et glimt af dronningen fra den nordlige side af Museumspladsen, når hun ankommer.

I Flensborg taler statsminister Lars Løkke Rasmussen klokken 14.15 i Frueskovens Idrætspark, og Pia Kjærsgaard taler på A. P. Møller Skolen i Slesvig klokken 14.25. Der taler blandt andet også præsidenten Klaus Schlie fra landdagen i Slesvig-Holsten og den tidligere danske generalkonsul i Flensborg, Henrik Becker-Christensen.

I Frueskovens Idrætspark taler foruden statsministeren også Flensborgs overborgmester Simone Lange og ministerpræsidenten i Slesvig-Holsten, Daniel Günther.