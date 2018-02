Fint vintervejr inden kulden bider

Weekenden byder på fint vintervejr, inden bidende kulde lørdag og søndag.

Et usædvanligt omfattende højtryk kommer i slutningen af weekenden til at sende bidende kulde ind over os.

Men inden da bliver det en smuk fredag med svag vind og en del sol.

Langsomt bliver vejret dog koldere og koldere hen over weekenden. Især tiltagende blæst betyder, at lørdag føles kold. Også søndag bliver rigtig kold, og temperaturen om dagen kommer ned på mellem nul grader og fire graders frost.

Det er en usædvanlig vejrsituation, der kommer til at sende kolde luft mod Danmark og resten af Europa i slutningen af weekenden og starten af næste uge.

- Det er noget arktisk luft, som har sat sig i bevægelse oppe fra dele af Nordpolen og det nordlige Sibirien. Der er blevet opbygget et stort højtryk, som dækker hele vejen fra Island til Rusland og ned i Centraleuropa. Det er meget usædvanligt. Jeg kan ikke huske at have set sådan en vejrsituation i de seneste 20 år, siger Frank Nielsen, vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), til Ritzau.