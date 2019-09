Firbenede frivillige logrer smil frem

Besøgshunde besøger plejehjem i hele landet. I dag afholder Trygfonden optagelsesprøve i Kolding for nye firbenede frivillige.

Vuf! Vuf!

Poterne bevæger sig hen mod en kørestol. Nye beboere indtager i dag plejehjemmet Bertram Knudsens Have i Kolding. Selvom det er beboere med fire ben og en logrende hale, er de stadig velkommen på plejehjemmet.

Trygfonden afholder nemlig optagelsesprøve for 50 hunde i dag. Hvis de bliver godkendt, kan de blive en af de 700 andre besøgshunde, som Trygfonden Besøgshunde har rundt omkring i landet. Lene Schultz håber, at hendes hund Holger kan sprede smil i hverdagen hos mennesker, og derfor er hun kørt fra Middelfart til Kolding i dag.

- Jeg er selv meget glad for hunde, og hvis jeg kom ud for ikke at kunne have hund længere, så ville jeg synes, det var dejligt, hvis andre hunde kunne besøge mig, så jeg kunne få den glæde, jeg selv har nu, siger Lene Schultz.

Glade hunde og ejere

Det er ikke kun Lene Schultz, der oplever glæde. Galina Plesner, projektchef hos Trygfonden, glæder sig også over de mange hunde og deres ejere. Hun får positive tilbagemeldinger fra glade hunde og ejere.

- Rigtig mange hunde kan godt lide at blive klappet og nusset, og folk vil gerne snakke med dem. Det kan ejerne også mærke, og nogle har endda fortalt, at når de finder tørklædet frem, bliver hundene glade, siger hun.

Trygfondens Besøgshunde bærer et orange tørklæde om halsen, når de kommer ud til plejehjem og ældreboliger.

Optagelsesprøven

Det er ikke alle hunde, som får lov at bære det orange tørklæde. Det kræver nemlig, at hundene består optagelsesprøven for at blive en del af Trygfondens besøgshundekorps.

- Det er vigtigt, at hundene er sunde og raske, men selvom nogle hunde er det, kan det være, at de er for unge til at være besøgshunde. Når vi afholder optagelsesprøven på et plejehjem, ser vi derfor efter, om hunden kan håndtere de mange mennesker, siger Galina Plesner.

Udover at se, om hundene kan håndtere mange mennesker, skal Holger og de andre besøgshunde testes af en dyrlæge, mens en hundeadfærdskonsulent undersøger dens adfærd og samarbejdet med Lene Schultz.

Mellem 60 og 70 procent af de firbenede frivillige, der kommer til optagelsesprøven, bliver godkendt til at sprede smil i hverdagen hos beboerne på plejehjemmet Bertram Knudsens Have og andre steder rundt om i landet, men det bliver ikke Holger. Han kom ikke igennem nåleøjet.