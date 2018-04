Fire centimeter ståltråd stak ud af alt for slidte lastbildæk

Med en bremsekraft på kun 25 procent og så slidte dæk, at ståltåden stak fire centimeter ud af to af dem, venter der nu både en chauffør og en vognmand en stor bøde.

En motorcykelbetjent fra Tungvognscenter Syd bemærkede under en tur på Kolding Havn en lastvogn med sættevogn, som så noget nedslidt ud. Derfor besluttede han at tage et nærmere kig på den, skriver Sydøstjylland på Facebook.

Der var tale om et dansk registreret vogntog med en 52-årig chauffør bag rettet, og hurtigt viste det sig, at to dæk på sættevognen var i meget dårlig stand.

Så slidte dæk have en lastbil med sættevogn, som en motorcykelbetjent standsede i denne uge på Kolding Havn. Foto: Sydøstjyllands Politi

Det ene dæk var så slidt, at der stak ståltråd på op til fire centimeter ud fra dækket.

Vogntoget blev eskorteret til syn, og her viste det sig, at lastbilen bremsede så skævt, at den skulle direkte på værksted og derefter til kontrolsyn.

Sættevognen havde en skævbremsning på 44 procent og kunne kun præstere en samlet bremsekraft på 25 procent.

Derfor blev nummerpladen straks inddraget, og ejeren beordret til at få lastbilen repareret.

Den farlige lastbil udløste en bøde på 5.000 kroner til chaufføren, mens ejeren fik en bøde på 11.000 kroner og selvfølgelig skal betale alle udgifter til syn og transport af sættevogn.