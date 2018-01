Fire F-16 fly fra Skrydstrup sætter nu kursen mod øst

Fire F-16 kampfly fra Flyvestation Skrydstrup sætter fredag formiddag kursen mod Baltikum. Her skal Danmark de kommende fire måneder stå for afvisningsberedskabet over Estland, Letland og Litauen.

Det er en opgave, der svarer til den, de danske fly løser herhjemme. Og opgaven i Baltikum er ikke ny. De baltiske lande råder ikke over egen kampfly-kapacitet til afvisningsberedskab, så derfor løser andre NATO-lande denne opgave på skift.

- Det er sjette gang, vi skal løse denne opgave i Baltikum. Så det er en opgave, vi kender rigtig godt. Fighter Wing Skrydstrup varetager afvisningsberedskabet over dansk territorium hver dag. Det er den samme opgave, vi skal løse over Baltikum, siger chefen for Fighter Wing Skrydstrup, oberst Uffe Holstener Jørgensen inden fly og mandskab sendes mod øst.Det er Estland, Letland og Litauen, der har bedt om hjælp til at løse opgaven.

Det danske bidrag består af to operative fly samt to i reserve. Dertil kommer et mandskab på omkring 50 mand. Fly og mandskab får base i Siauliai i Litauen.