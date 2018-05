Fire F-16 fly og 60 mand kommer hjem til Skrydstrup

Torsdag vender 60 mand og fire F-16 kampfly hjem til Fighter Wing Skrydstrup efter fire måneders ophold i Baltikum.

Efter fire måneders Air Policing i Baltikum vender Danmarks bidrag hjem fra Siauliai Air Base i Litauen. De første F-16 fly forventes at lande på Flyvestation Skrydstrup i morgen ved middagstid.

Fly og mandskab satte fredag fden 5. januar kursen mod Baltikum, hvor de i e forløbne fire måneder har stået for afvisningsberedskabet over Estland, Letland og Litauen.

Det er en opgave, der svarer til den, de danske fly løser herhjemme. Og opgaven i Baltikum er ikke ny. De baltiske lande råder ikke over egen kampfly-kapacitet til afvisningsberedskab, så derfor løser andre NATO-lande denne opgave på skift.

Det var sjette gang, at fly og mandskab fra Skrydstrup løste denne opgave. Det danske bidrag bestod denne gang af to operative fly samt to i reserve.