Fire mænd skal i fængsel for at have våben

Fire unge mænd blev ved retten i Esbjerg idømt fængsel på op til tre år for våbenbesiddelse.

Tiltalen mod de fire unge mænd, der var for retten i Esbjerg, lød på våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder. Det særligt skærpende var, at våbenbesiddelsen skulle hænge sammen med bandekonflikten i Esbjerg.

De fire mænd, der alle er mellem 21 og 23 år, var tiltalt for at være i besiddelse af en pistol. De blev alle dømt for overtrædelse af våbenloven, men retten i Esbjerg mente ikke, at det blev bevist, at pistolen havde noget med bandekonflikten at gøre.

Tre fik ubetinget fængsel

En 21-årig mand blev idømt ubetinget fængsel i tre år, en 22-årig fik to år og seks måneders ubetinget fængsel, og en 23-årige fik to år og tre måneders fængsel og en anden 23-årig to år og tre måneders ubetinget fængsel.

Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi vil nu nærlæse dommen og vurdere, om den skal ankes.

Læs også Politiet går efter lange straffe for at gemme pistol