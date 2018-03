Fire mænd tiltalt for racisme efter uddeling af "asylspray"

Fire mænd mellem 27 og 57 år er tiltalt for overtrædelse af racisme-paragraffen i forbindelse med uddeling af såkaldte "asylspray" på gaden i Haderslev.

Den 24. september 2016 uddelte de fire mænd på gågaden i Haderslev hårlak i sprayflasker, der var forsynet med etiketter, hvor der stod "asylspray".

Den ene af de fire gentog begivenheden den 29. september 2016 på gaden i Thisted.

Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi har tiltalt de fire mænd for overtrædelse af racismeparagraffen §266 B i straffeloven.

Læs også Parti uddelte asylspray – og fik stærke reaktioner

Da de også anbefalede at bruge sprayen i selvforsvar mod asylansøgere, er de også tiltalt efter våbenlovens § 1 og § 2, - som siger, at det er forbudt uden tilladelse fra myndighederne at indføre eller fremstille våben og eksplosivstoffer.

De fire er en 57-årig mand fra Vojens, en 49-årig mand fra Løgumkloster, en 31-årig mand fra Kolding og en 27-årig mand fra Grenå-området.

Den 27-årige mand er også tiltalt efter straffelovens § 266 b, stk. 2, da det betragtes som en skærpende omstændighed, at uddelingen af asylsprayene efter anklagemyndighedens mening har karakter af propaganda.

Der er endnu ikke fastsat nogen dato for, hvornår sagen skal behandles i retten.

Læs også Dansk asylspray forarger verden over: Afskyvækkende og fremmedfjendsk