Fire på stribe: Lokal klub er mester i at lave VM-stjerner

Martin Braithwaite er det seneste skud på en enestående talentudvikling i en lille, lokal fodboldklub.

Særligt i Sædding-Guldager IF er der stolthed, når det danske fodboldlandshold løber på banen ved VM.

Den hurtige mand med nummer 11 på ryggen, Martin Braithwaite, er nemlig den fjerde danske VM-spiller, som har trådt sine første fodboldstøvler i den lille fodboldklub.

- Det er jo stort for en forholdsvis lille klub, at fire af vores spillere har spillet ved VM. Det er vi superstolte af, og vi glæder os allerede til at se, hvem der bliver vores næste landsholdsspiller, siger Lars Strandby, som er bestyrelsesmedlem i klubben.

Bertelsen var den første

Før den hurtige angriber har Sædding-Guldager IF fostret tre hårdtarbejdende spillere, som alle har været på et dansk VM-hold.

I 1998 var både Allan Nielsen og Michael Schjønberg med, og tilbage i 1986 var Jens Jørn Bertelsen med. Han husker barndomsklubben med stor glæde.

Man må næsten knibe sig selv i armen. Jens Jørn Bertelsen, fast mand på det store 80-landshold

- Man må næsten knibe sig selv i armen over, at der er så mange spillere fra en så lille klub, som opnår at komme til VM, siger Jens Jørn Bertelsen.

- Det er vel kombinationen af, at klubben har givet os nogle gode rammer med en masse engagerede mennesker, som gav os glæden ved at spille fodbold - og at vi har været fire gutter med en stor viljestyrke.

Fire ud af 97

Med fire VM-spillere sætter klubben et usædvanligt stort fodaftryk på det danske landshold.

I alt har 97 spillere repræsenteret Danmark ved VM i fodbold, hvor Danmark nu er med for femte gang. Det vil altså sige, at godt fire procent af spillerne er fostret i Sædding-Guldager IF.

Klubben henter spillere fra to sogne med godt 17.000 indbyggere i alt. Det svarer til 0,28 procent af den danske befolkning.

Giver penge i kassen

Martin Braithwaites succes minder ikke blot klubbens fodboldspillere om, at man kan blive VM-spiller, selv om man begynder i det små. Hver gang, han skifter klub, falder der også en økonomisk luns af til barndomsklubben.

Sidste år fik Sædding-Guldager IF således en halv million kroner, da Braithwaite skiftede fra franske Toulouse til engelske Middlesbrough.

Hvis han og Danmark besejrer Kroatien på søndag, kan det meget vel føre til et nyt klubskifte – og flere kroner i klubkassen.