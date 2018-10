Fire piger trodser deres alder: Forfatter på CV'et

Fire teenagepiger fra Andrup udgiver i dag en fantasybog. Et bogprojekt pigerne har kæmpet i halvandet år for.

Cecilie, Maja, Clara og Ida går kun i 8. klasse. Alligevel kan de allerede nu skrive forfatter på CV’et. Mandag sad de klar til at signere deres bog ’Livet bag spejlet’ – En fantasybog om en pige, der skal kæmpe sig til sin retmæssige trone i en anden verden.

Vi viser andre, at teenagere som os også selv kan skrive en bog. Maja Sofie Jacobi, forfatter, Andrup

Fra 300 ord til 170 sider

Idéen til 'Livet bag spejlet' opstod, da pigerne blev sat sammen til en skoleopgave. Her skulle de skrive 300 ord til en bog. Pigerne valgte i stedet at skrive en mini-bog på 3000 ord. Nu er det blevet til en bog på 170 sider lige fra pigernes egen fantasi.

- Vi kan rigtig godt lide at læse og se fantasy, ellers er det os selv, der har fundet på rigtig mange af tingene, fortæller 14-årige Maja Sofie Jacobi, en af forfatterne, til TV SYD.

Samarbejde hele vejen

Når fire teenagepiger bruger så mange timer sammen, som det kræver at skrive en bog, kunne man måske tro, at de ikke har været lige gode veninder hver dag. Men ifølge Maja har de været gode til at tale sammen, når uenighederne opstod.

- Vi er gået på kompromis, argumenteret for vores side af sagen, men ellers har det været superfedt at skrive med nogle andre, så man ikke bare er alene om det, fortæller hun.

Blandt andet opfandt pigerne deres egen måde at gøre skriveriet mere effektivt på.

- Vi havde den her ting, vi kaldte et moment, hvor en person lige har et moment. Det betyder, at hun lige har fået en ide og virkelig gerne vil skrive den ind i bogen. Så fik personen ro til at skrive det, og så lavede vi andre noget andet.

Hvad er fantasy? Fantasy er en genre, hvor læseren eller seeren bliver taget med ind i en anden verden. En overnaturlig verden med magi og eventyrvæsener.

Fire piger med én mission

For pigerne har det at skrive en bog også handlet om at vise, at man kan, hvad man sætter sig for uanset alder. Udover forældrenes hjælp til for eksempel økonomi og arrangementer og redaktørens finpudsning af bogen, er det pigernes egne skriverier.

- Det har været rigtig fedt, fordi vi viser andre, at teenagere som os også selv kan skrive en bog. Jo, vi har brug for hjælp til nogle praktiske ting, men vi har helt selv skrevet bogen, siger Maja.

Det har taget pigerne halvandet år at skrive bogen, de altså nu kan se i boghandlen med deres navn på bogryggen.