Fisk på menuen og tomater i haven: Her går de efter guldet

Børnehuset Bakkebo i Aabenraa vil være den første institution i Sønderjylland med guld i økologi.

Det handler om økologi. Rigtig meget økologi.

Og det er ikke uden udfordringer, fortæller Gitte Thomsen Schmidt, der er køkkenleder i den integrerede institution Børnehuset Bakkebo.

- For at få guldmærket skal man dokumentere, at 90-100 procent af maden er økologisk. Men der er simpelthen ting, som er svære at finde økologisk, siger hun, mens hun gør middagsmaden klar.

Det er Fødevarestyrelsen, som står bag bronze-, sølv- og guldmærket i økologi. De har uddelt 2.535 mærker i hele landet, men kun 27 i Sønderjylland. Og det er en trist statistik, som Børnehuset Bakkebo vil ændre på.

- Vi håber, at vi kan være med til at inspirere andre. Vi viser, at det sagtens kan lade sig gøre, samtidig med at man holder økonomien, siger Susanne Budde, der er daglig leder i Børnehuset Bakkebo, hvor der ofte bliver lavet mad til 90 børn om dagen.

I dag står menuen på fisk - og det er en af de ting, som kan være svær at finde i en økologisk variant. Foto: Lise Bæksgaard Christoffersen, TV SYD

- Er det en salatfisk?

Pædagog Lene Clausen holder et billede af en fisk op foran børnene ved middagsbordet. Men hvad er det lige for en slags?

- Er det en salatfisk?, lyder det første bud, som får en vis opbakning fra flere af de andre. Men dog hurtigt bliver erstattet af det korrekte - og lidt forsigtige - svar fra en seksårig:

- Er det en torsk?

I Børnehuset Bakkebo handler det ikke kun om at spise økologisk – med maden følger en pædagogisk tanke om at arbejde med madens oprindelse. Så når børnene spiser torsk, lærer de også, hvordan den ser ud.

På legepladsen udenfor er der legetøj, men også iøjnefaldende mange vandkander. Langs husmuren gror krydderurter og tomater.

- Det er for, at køkkenet ikke behøver købe noget, forklarer seksårige Selina Lohmann.

Men det er ikke mængden, der tæller. For i baljen gror der for eksempel persille, og når man nu netop står og skal have persillesovs til dagens fisk, så er det smart at kunne se, hvordan den gror. Det er filosofien bag den lille have.

00:16 Selina Lohmann viser tomatplanterne frem. Foto: Lise Bæksgaard Christoffersen, TV SYD Luk video

Leder: Det er en holdindsats

Børnehuset Bakkebo har allerede et sølvmærke i økologi.

Det vil sige, at institutionen har dokumenteret, at 60-90 procent af maden er økologisk. Omstillingen til økologi blev opnået på under et år, og det affødte beundring samt et besøg fra Fødevarestyrelsen.

- Men det stopper ikke her. Vi er så tæt på guld. Næste måned starter vi vores dokumentation og ansøgning til guldet, og vi skal nok få det, lyder det uden tvivl fra Susanne Budde.

For økologien er kommet for at blive i Bakkebo. Børnene er vilde med maden, og for mange af de ansatte er økologi også blevet en del af hverdagen udenfor jobbet.

- Det er en holdindsats. Det er sådan, man når målet, siger lederen.