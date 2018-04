Fitness.dk lukker fem centre

Fitness.dk vil fokusere på de større byer. Derfor bliver der nu lukket træningscentre rundt om i landet. Både Kolding og Horsens mister center.

Fitness.dk lukker fem af sine træningscentre for i stedet at fokusere på de største byer rundt om i Danmark.

De fem centre ligger i Horsens, Holstebro, Hjørring, Kolding og Slagelse, og de vil nu få nye ejere, oplyser selskabet, der er ejet af Parken Sport & Entertainment.

- Centrene passer ikke ind i vores strategi og forretningskoncept, og derfor har vi besluttet at lade andre aktører overtage dem. De eksisterende medlemmer bliver overført til de nye ejere, siger Jakob Hansen, der er administrerende direktør for fitness.dk, i en pressemeddelelse.

Trecifret millionunderskud

Fitnesskæden har været en klods om benet for Parken gennem de sidste mange år, hvor det samlet har givet et trecifret millionunderskud.

I forbindelse med selskabets seneste årsregnskab ville bestyrelsesformand Bo Rygaard ikke stille en garanti for, hvornår der kommer sorte tal på bundlinjen.

- Det er inden for et par år, at vi skal se en sund forretning, sagde han i starten af marts.

Han pegede blandt andet på gamle og dårlige kontrakter som årsag til problemerne i fitnesskæden. Dem er man ved at komme ud af, men det "koster en bondegård".

- Placeringer, der tidligere lå rigtig godt, ligger pludselig ikke så attraktivt. Når man så har rigtigt dårlige kontrakter, må man jo komme ud af det billigst muligt, sagde Bo Rygaard.

Regnskabet for Parken Sport & Entertainments 2017 viste et resultat for Fitness.dk på 60,2 millioner kroner. Året før var underskuddet på 138,6 millioner kroner.

Det var et resultat af, at omsætningen faldt til 429,9 millioner kroner, og omkostningerne steg til 442,8 millioner kroner.

- 2017 var ikke et tilfredsstillende år for fitness.dk, noterede Parken Sport & Entertainment sig i regnskabet.

Fitness.dk har efter den planlagte lukning af de fem centre 41 træningscentre på landsplan.