Kommune til private børnepassere: Fjern ordet 'dagplejer' fra plakat i jeres hjem

Private pasningsordninger i Kolding har fået påbud om, at de skal fjerne overskriften på en bestemt plakat. De må ikke kalde sig dagplejere – heller ikke i deres private hjem.

Et brev til de private pasningsordninger i Kolding Kommune har skabt stor debat på Facebook.

I brevet skriver den konstrituerede dagplejeleder i kommunen, at de er blevet gjort opmærksomme på, at enkelte af de private pasningsordninger har en bestemt plakat hængende i deres hjem. Plakaten er af typen ’Dialægt’ – en populær plakat, der findes i mange forskellige former.

Plakaten bærer overskriften ’dagplejeren’ og indeholder små, humoristiske bokse med henvisninger og dagligdagssituationer fra en dagpleje.

Men i brevet står der følgende: ’Da I ikke må benævnes som dagplejer, men privat pasningsordning, skal I ændre overskriften’.

Hvad vi har hængende i vores private hjem, må kommunen altså ikke blande sig i. Thiled Kjærgaard Lange

Det har fået Thilde Kjærgaard Lange op i det røde felt. TV SYD har været i kontakt med Thilde Kjærgaard Lange, efter hun har delt et billede af brevet på Facebook.

- Der står intet sted i loven hvad vi må have hængende i vores private hjem. Vi må efter 1/1-2019 ikke bruge ordet dagplejer i offentlige sammenhænge. Det vil sige skiltning, hjemmesider, Facebook-side og så videre.

- Men hvad vi har hængende i vores private hjem, må kommunen altså ikke blande sig i, skriver hun blandt andet i opslaget.

Se opslaget i bunden af artiklen.

Klippede plakat i stykker

Ifølge opslaget kommer brevet, efter at konsulenter fra kommunen henover sommeren har været på tilsyn rundt om i pasningsordningerne.

TV SYD har onsdag været i kontakt med flere private pasningsordninger i Kolding Kommune. En af dem fortæller, at hun for en måneds tid siden fik en henvendelse fra Kolding Kommune, der efterfølgende fik hende til at klippe den omtalte plakat i stykker. Hun klippede de ni små felter ud, men fjernede overskriften.

Det fortryder hun nu, hvor Facebook-opslaget skaber debat. I kommentarfeltet er flere forargede over brevet, og det undrer, at kommunen overhovedet vælger at bruge tid på den slags.

Jeg kan godt se, at det ser fuldstændig mærkeligt ud for borgerne, at vi bruger tid og krudt på det. Jørn Pedersen, borgmester, Kolding Kommune

Borgmester i Kolding Kommune, Jørn Pedersen (V) kan godt forstå reaktionerne på brevet, fortæller han til TV SYD.

- Jeg kan godt se, at det ser fuldstændig mærkeligt ud for borgerne, at vi bruger tid og krudt på det. Der er så mange andre vigtige ting at tage sig af.

- Men selvfølgelig må man ikke markedsføre sig som dagplejer, når man ikke er det – man er privat pasningsordning, han.

Tvivl om loven

En lovændring betyder, at alle private dagplejere fra 1. januar 2019 skulle ændre navn til ’privat pasningsordning’. Det betyder, at de fremover på hjemmeside og visitkort ikke kan kalde sig dagplejere.

I loven står der, at ”private pasningsordninger må alene anvende betegnelsen privat pasningsordning om ordningen i alle offentlige sammenhænge”.

Spørgsmålet er så, om det udelukkende omhandler skiltning og hjemmesider - eller også gælder indenfor hjemmets fire vægge.

Det mener Thilde Kjærgaard ikke. Hun stiller spørgsmålstegn ved, om titlen ’dagplejer’ overhovedet er beskyttet.

I Kolding Kommune er forvaltningen i øjeblikket i gang med at undersøge loven, og hvordan den kan tolkes.

- Jeg har bedt forvaltningen om at få styr på, hvorfor vi bruger tid på den slags, siger Jørn Pedersen, borgmester i Kolding Kommune.