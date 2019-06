Fanø har fået nok: Fjern vraget eller betal

Siden januar har Fanø Kommune forsøgt at få nogen til at fjerne vraget.

I snart et halvt år har vraget af kutteren James Robert ligget strandet på Fanøs kyst, mens ingen har taget ansvar for at få den fjernet. Problemet er, at rederiet, Njord Krabber ApS, er gået konkurs, efter deres kutter brød i brand og drev i land.

Fanø Kommune har nu sendt endnu et påbud om at få vraget fjernet. Det viser en aktindsigt, som TV SYD har fået. Påbuddet er sendt til rederiets kurator og forsikringsselskab, og hvis ikke vraget er fjernet inden den 18. juli 2019, vil Fanø Kommune kræve 300.000 kroner fra Skibsforsikringen Frederikshavn til at dække omkostningerne for at få vraget fjernet.

Michael Holm, bestyrelsesformand ved Skibsforsikringen Frederikshavn, mener, at det er en ærgerlig situation, men han vil ikke love, at vraget nu bliver fjernet.

- Hvis vi skal fjerne det, så gør vi det, vi er bare ikke sikre på grundlaget, og det er det, vi spørger om, siger Michael Holm til TV SYD.

Fanø Kommune henviser i sit påbud til Kystbeskyttelsesloven, men hos Skibsforsikringen Frederikshavn er man usikker på, om der er hjemmel i loven.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra rederiets kurator, advokat Kristian Dalsgaard.

