Flagdag med royalt besøg

Prinsesse Marie og prins Joachim er æresgæster ved Flagdagen i Fredericia, der er i fuld gang.

Flagdagen er dagen, hvor det officielle Danmark fejrer og anerkender de mange danske veteraners indsats. På dagen fejres alle, der har været udsendt fra Forsvaret, Politiet, Hjemmeværnet, Redningsberedskabet, Udenrigsministeriet og Sundhedsvæsnet.

I Fredericia deltager prins Joachim og prinsesse Marie på flagdagen.

I spidsen markeres National Flagdag til ære for alle udsendte, der har været på internationale missioner for Danmark siden 1948. I år er det 10. gang, at Flagdagen fejres i Danmark. Traditionen tro fejres den for de nyligt hjemkomne i København.

- 5. september er dagen, hvor vi viser stor anerkendelse til alle – veteraner og andre, der har været udsendt og på den måde repræsenteret Danmark på fornemmeste vis. Vi skylder dem og deres pårørende en meget stor tak og respekt. At Kongehuset er repræsenteret i Fredericia på denne store dag, gør mig særlig stolt, siger garnisonskommandanten, oberst Søren Andersen inden dagens hyldest.

Læs også Prins Joachim hylder krigsveteraner

Prinsesse Marie og prins Joachim i Fredericia 11.00:​​​​ Oberst Søren Andersen modtager prins Joachim og prinsesse Marie på Ryes Kaserne.

11.45: Kranselægning på Ryes Kaserne med tale af oberst Søren Andersen.

12.15: Gudstjeneste i Garnisonskirken (Sct. Michaelis Kirke).

13.00: Parade på Bülows Plads med soldater fra Garnisonen, lokale soldaterforeninger og byens veteraner. Taler af borgmester Jacob Bjerregaard, (A), viceforsvarschef, generalløjtnant M.A.L.T. Nielsen og tidligere forsvarsminister Søren Gade, (V).

13.30: Besøg på Meldahls Rådhus, hvor repræsentanter for Veteranhjemmet og KFUMs Soldaterhjem fortæller om deres virke. Besøget gennemføres, mens soldater og veteraner går gennem byen til tøjhuset. 13.30: March gennem byen fra Bülows Plads til Tøjhuset via Vendersgade, Danmarksgade og Gothersgade.

14.00: Frokost for Fredericias veteraner. Under frokosten vil en lokal veteran holde tale.

15.00: Prins Joachim og prinsesse Marie og viceforsvarschefen afslutter besøget.

1