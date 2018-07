Flemming fik smitsom virus, men øjenlægerne var på ferie

- Det er brandærgerligt, siger formanden for Det nære sundhedsvæsen i Region Syddanmark, som vil sikre, at øjenlægerne fremover dækker hinanden ind i ferietid.

Flemming Jørgensen fra Esbjerg fik noget i øjet. En meget smitsom virus ved navn: Adeno.

Det vidste han imidlertid ikke noget om sidste søndag. Kun, at det begyndte at gøre rigtig ondt i hans højre øje, og at det begyndte at lukke til.

Hvad gør man så? Svaret er enkelt: Man opsøger en øjenlæge.

Dem er der fire af i Esbjerg, så mon ikke det kunne lade sig gøre - selv her om sommeren? Det skulle imidlertid vise sig, at alle fire øjenlæger havde ferie samtidig.

- Vi ringede rundt til dem, og fik den ene svarer efter den anden, der sagde, at der var ferie på klinikken, siger Flemming Jørgensen til TV SYD.

Han opsøgte derfor vagtlægen på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. For at finde ud af, hvad han skulle gøre, kontaktede han vagthavende øjenlæge på Odense Universitetshospital.

Søg øjenlæge! Jamen...

Flemming Jørgensen fik ordineret medicin - og en formaning om at tage kontakt til en øjenlæge. Han fik oplyst, at øjenlægen i Grindsted havde åbent.

Men også her mødte Flemming Jørgensen en telefonsvarer med beskeden ”ferie”.

Det er besynderligt ikke at kunne træffe en øjenlæge i en så stor en by som Esbjerg. Flemming Jørgensen, Esbjerg

Kolding, Odense, Svendborg. Det var nu de tre muligheder.

I Kolding sagde øjenlægen, at han lige er kommet hjem fra ferie, men at Flemming Jørgensen var velkommen.

Næste dag: Kolding. Med en helt fyldt konsultation. ”Vi har aldrig haft så mange patienter i konsultationen”, sagde receptionisten.

Øjenlæge: Meget smitsom virus

Øjenlægen undersøgte Flemming Jørgensens øje. Og snart efter gav han besked telefonisk. Det er en virus. Ingen behandling, men en masse øjendråber.

- Og så siger han halvt i sjov, halvt i alvor: ”Du behøver ikke komme herover, for virussen er meget smitsom”, fortæller Flemming Jørgensen.

Flemming Jørgensen er glad for den gode behandling hos øjenlægen i Kolding. Men også stærkt forundret.

- Det er besynderligt ikke at kunne træffe en øjenlæge i en by, der er så stor som Esbjerg. Kan øjenlægerne og Region Syddanmark virkelig ikke finde ud af at koordinere ferieperioden sådan, at der altid er én øjenlæge til stede? Den slags kan da lade sig gøre på alla andre arbejdspladser, siger han.

Vil forbedre servicen

Han har nu sendt et brev til Region Syddanmark med sin undren.

Vi tager det op i Samarbejdsudvalget for at sikre, at det ikke sker igen. Bo Libergren, formand for Det nære sundhedsvæsen, Region Syddanmark, Venstre

Formanden for regionens udvalg Det nære sundhedsvæsen, Bo Libergren (V), har kendskab til klagebrevet.

- Vi tager det som input til at forbedre vores service, siger han og tilføjer:

- Ganske vist er der kun tale om én uge, men det er brandærgerligt, at det kan ske. Det ville jo være helt fornuftigt, hvis øjenlægerne i en relativ stor by som Esbjerg kunne dække hinanden ind. Vi tager det op i Samarbejdsudvalget for at sikre, at det ikke sker igen.

Bo Libergren understreger, at regionen ikke kan tvinge privatpraktiserende øjenlæger til at holde ferie på bestemte tidspunkter, men at der i overenskomsten står, at man ved ferie netop skal dække hinanden ind for patienternes skyld.

Den virus, Flemming Jørgensen har fået, smitter gennem tåresekret, gennem luften, eller ved at patienten for eksempel rører et dørhåndtag.