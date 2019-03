Flemming vil bisættes uden præst og salmer

Stadig flere dropper den religiøse afsked med livet. En af dem er 77-årige Flemming Madsen fra Ribe.

Når der er begravelse eller bisættelse, er der i de fleste tilfælde stadig en præst med ved den kirkelige handling. Men tendensen er klar. Stadig flere vælger at blive begravet uden kirkens medvirken. Helt uden præster, salmer og jordpåkastelse.

Det gælder også Flemming Madsen fra Ribe, der skal begraves på Ribe Gamle Kirkegård, når han dør.

- Det som man står og læser op fra bibelen, det siger mig ikke noget, siger Flemming Madsen til TV SYD.

Det var farens død, der i sin tid fik Flemming Madsen til at melde sig ud af folkekirken, og siden har han ikke haft noget ønske om at vende tilbage igen.

Foto: Frank Blauenfelt, TVSYD

Ifølge Danmarks Statistik er antallet af ikke-religiøse bisættelser og begravelser steget kraftigt de seneste år. I 2006 var der 4.801 af slagsen. I 2018 var det tal steget til 8.846. Det skriver Kristelig Dagblad.

Folkekirken er godt klar over, at flere vælger kirken fra, og at der venter et stykke arbejde for at få udviklingen vendt.

- Vi har en ændret befolkningssammensætning, det er den ene ting. Men jeg tror også, vi har en opgave med at tydeliggøre, hvad en kirkelig begravelse er, siger biskop i Ribe Stift, Elof Westergaard, til TV SYD.