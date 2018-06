Flemming vinder Mændenes Maddyst: Noget af det største i mit liv

52-årige Flemming Madsen fra Gørding kogte, bagte og stegte sig til en sejr i den første udgave af Mændenes Maddyst på TV SYD.

Efter ni udsendelser med kaos bag komfuret blev spændingen søndag aften udløst i TV SYDs første udgave af Mændenes Maddyst.

Det blev den 52-årige lastbilchauffør, Flemming Madsen fra Gørding, som kunne gå hjem med det særprægede trofæ fra en hård finale, hvor også 40-årige Patrick Pedersen fra Jelling og 28-årige Mike V. Frandsen fra Vamdrup deltog. Men det blev Flemming ,der til sidst i programmet fik overrakt trofæet af programmets vært, Dorte Callesen.

- Jeg blev meget rørt. Der har ikke været mange succeser i mit liv de seneste par år, så det var et tiltrængt klap på skulderen, siger Flemming efter sejren.

Dommerparret Rasmus Vemmelund og Rikke Buthler valgte, at Flemming Madsen skulle vinde, fordi han havde gennemgået den største gastronomiske udvikling, havde fået forståelse for råvarerne og præsenterede en meget flot finalemiddag.

- Det er den flotteste Beef Wellington, jeg nogensinde har set, siger kok og dommer Rasmus Vemmelund i aftenens afsnit.

Sejren kom som en overraskelse.

Flemming har ellers kæmpet en kulinarisk kamp gennem de første mange programmer. Især de programmer hvor dagens opgave indebar sovs. Samtidig var han også kendt for at stege sit kød lige sort nok.

- Jeg troede ikke, mine evner ville række til mere end de første programmer, så jeg havde slet ikke set mig selv som vinder af det hele, siger Flemming til TV SYD.

Vindertrofæet har fået en hædersplads hjemme hos Flemming i Gørding Foto: Privat

Trofæet har fået en plads i hjemmet i Gørding og minder hver dag Flemming om den store oplevelse, det var at være med i Mændenes Maddyst.

- Jeg fik overvundnet min skræk for kameraer, jeg fik nye venskaber, og ikke mindst fik jeg en masse mod på at lave mad, siger den stolte vinder.

Siden programmerne blev optaget, har han fået smag for selv at lave mad. Han har både serveret programmets finalemiddag for sine venner og for nylig også købt en stor grill, som han flittigt bruger til både at lave flæskesteg og kylling.

- Jeg bliver ved med at lave mad, det er helt sikkert, siger Flemming Madsen til TV SYD.

Du kan se finale-afsnittet, finde opskrifter eller få et gensyn med de andre deltagere i Mændenes Maddyst her.