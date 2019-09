Strid om vildsvinehegn: Flensborg har inviteret Mette Frederiksen

Vildsvinehegnet giver fortsat anledning til strid på tværs af grænsen - nu er Mette Frederiksen inviteret til Flensborg for at drøfte uenighederne.

Byrådet i Flensborg har i denne uge inviteret statsminister Mette Frederiksen på besøg for at diskutere den grænseoverskridende strid om vildsvinehegnet.

Det oplyser pressetalsmand Clemens Teschendorf fra Flensborg By til TV SYD.

Naturstyrelsen opfører i øjeblikket et vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse - en strækning på 68 kilometer. Hegnet skal være med til at forhindre vildsvin i at passere grænsen og dermed beskytte dansk svineproduktion mod svinepest.

Strid om 600 meter

Men 600 meter af hegnet har givet anledning til uenighed på tværs af landegrænsen, nemlig de 600 meter, der går gennem Kollund Skov og ned til Flensborg Fjord.

Flensborg By ejede i sin tid Kollund Skov, men solgte omrdået for år tilbage - dog med en klausul om at flensborgerne fortsat skulle kunne benytte skoven til rekreative formål, og at der ikke måtte bygges i området.

Klausul

Klausulen gælder fortsat, mener byrådet i Flensborg, mens de danske myndigheder henviser til, at området til selve hegnet er blevet eksproprieret, og at den kendsgerning sætter Flensborgs vetoret ud af spillet.

Tilbage i april besluttede byrådet i Flensborg at rette henvendelse til daværende statsminister Lars Løkke i et forsøg på at få hegnet placeret nord om Kollund Skov i stedet for gennem skoven.

- Vi har aldrig fået noget svar fra Lars Løkke, og derfor har vi nu besluttet at skrive til den nye statsminister Mette Frederiksen om sagen, siger Flensborg Bys pressetalsmand Clemens Teschendorf.

Byrådet i Flensborg vil diskutere vildsvinehegn med statsministeren - og har derfor inviteret Mette Frederiksen på besøg. Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix

Inviterer statsministeren

- Vi har netop afsluttet et vellykket besøg hernede med den danske dronning, og inspireret heraf har vi inviteret Mette Frederiksen på besøg, så vi blandt andet kan få drøftet striden om vildsvinehegnet, siger pressetalsmanden.

Naturstyrelsen skal være færdig med at bygge vildsvinehegnet i løbet af november, men har endnu ikke påbegyndt anlægsarbejdet gennem Kollund Skov. Det afventer ifølge skovrider Bent Rasmussen fra Naturstyrelsen en politisk reaktion fra dansk side på Flensborgs indvendinger mod linjeføringen.

Mette Frederiksen har ifølge Clemens Teschendorf endnu ikke reageret på invitationen.

- Men hun har nok også først fået invitationen fredag - vi har nemlig sendt brevet med posten, siger pressetalsmanden.