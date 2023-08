Dansk Folkeparti er ikke velkommen på hotel i Flensborg

- The James har været under stort pres, siden det blev annonceret i den lokale presse, at sommergruppemødet skulle holdes på vores hotel, skriver en ansat på hotellet.

Planlagt demonstrationer

Ifølge hotellet har forskellige grupper planlagt demonstrationer i forbindelse med Dansk Folkepartis sommergruppemøde.

Torsdag kritiserede partierne De Grønne og SPD i Flensborg DFs besøg i byen:

- Vores by er præget af mangfoldighed og lægger vægt på fællesskabsfølelsen i stedet for at så splid og splitte mennesker. Det er derfor mere end beklageligt, at et parti med fremmedfjendske holdninger har valgt vores by som mødested for deres konference, sagde Leon Bossen, gruppeformand for De Grønne, til Flensborg Avis.

Politiet vil ifølge hotellet sørge for sikkerheden omkring hotellet. Men The James har alligevel vurderet, at der er "en sikkerhedsrisiko" for DF'erne, de øvrige hotelgæster og stedets medarbejdere.