Politiske analytikere: Flere blå partier skal være stærkt bekymrede

Torsdag kom Megafon med en ny meningsmåling, der viser, at flere blå partier går væsentligt tilbage i sydjyllands storkreds. Der er grund til bekymring, siger analytikere.

Skal man tro den seneste meningsmåling, der er lavet af Megafon i samarbejde med TV2 og regionerne, så bliver Dansk Folkeparti halveret ved det kommende folketingsvalg. Venstre går tilbage med 2,4 procent, og Liberal Alliance mister 4,9 procent, og Socialdemokratiet går frem med 3,3 procent.

Det er nogle af de mest markante udsving ved den nye megafon-måling, mener politisk analytiker Poul-Erik Thomsen.

Det ser sort ud for flere af de borgerlige partier. Der er ikke meget, der går deres vej lige nu Kim Dahl, politisk kommentator, TV SYD

- Flere af de blå partier skal være stærkt bekymrede. De skal have ændret tendensen i løbet af de næste dag, siger Poul Erik Thomsen.

Samme konklusion har Kim Dahl, der er politisk kommentator hos TV SYD.

- Den her Megafonmåling er meget bekymrende for flere af de borgerlige partier. Det ser sort ud for dem. Der er ikke meget, der går deres vej lige nu, siger Kim Dahl.

Nye Borgerlige og Socialdemokratiet stjæler Dansk Folkepartis vælgere

Nogle blå partier går dog frem i den seneste måling, og det er blandt andet Nye Borgerlige med 4,6 point. De vinder på Dansk Folkepartis vælgere, mener analytiker.

- Tilbage i marts mødtes Pernille Vermund (NB) og Kristian Thulesen Dahl (DF) i duel, og her lykkedes det Pernille Vermund at få det til at fremstå sådan, at Thulesen Dahl var medansvarlig for flygtningestrømmen og for de stramninger, der ikke blev lavet. Det henter Nye Borgerlige nu vælgere på, siger Poul-Erik Thomsen.

Det samme gør Socialdemokratiet, der går frem med 3,3 procent. Partiet fører en meget stærk valgkamp i Sydjylland, hvor det håber at hente en del af Dansk Folkepartis vælgere, og det ser ud til, at det lykkes, siger Kim Dahl.

Samarbejde med Socialdemokratiet skal redde Løkkes modvind

Torsdag præsenterede Lars Løkke Rasmussen sin samtalebog på et pressemøde, og her luftede han sin idé om en regering med Socialdemokratiet og Venstre.

I værste fald har Lars Løkke Rasmussen skudt sig selv i foden med det her udspil. Det var måske det sidste skud i bøssen. Kim Dahl, politisk kommentator, TV SYD

- Det kunne have været en gamechanger for Lars Løkke Rasmussen at åbne for det her samarbejde med Socialdemokratiet. Men det virker til, at der er splittelse internt i Venstre, når Kristian Jensen går ud og undsiger tanken om en SV-regering, siger Kim Dahl og fortsætter:

- I værste fald har Lars Løkke Rasmussen skudt sig selv i foden ved det her udspil. Det var måske det hans sidste skud i bøssen, siger Kim Dahl.

Poul-Erik Thomsen vurderer også, at Lars Løkke Rasmussens seneste udspil kan få stor betydning.

- De blå partier skal have ændret tendensen de næstkommende dage, og her kommer vi til at se, om Lars Løkke Rasmussens udspil om en SV-regering var det rigtige at gøre, siger Poul Erik Thomsen.

Stadig stor usikkerhed

Begge analytikere understreger, at man skal huske på, at meningsmålinger er meget usikre, men Poul-Erik Thomsen mener, at den seneste meningsmåling viser en klar, overordnet tendens.

- Socialdemokratiet går frem, mens Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Venstre går tilbage, siger Poul-Erik Thomsen.

Ved det seneste folketingsvalg i 2015 fik Dansk Folkeparti et overraskende positivt resultat, og det samme kan ske igen, mener Kim Dahl.

- Der er stadig et stort mørketal. For der er en skam ved at sige, at man vil stemme Stram Kurs, Nye Borgerlige eller Dansk Folkeparti, og derfor kan de ende med at stå stærkere ved valget, end de gør i en meningsmåling, siger Kim Dahl.