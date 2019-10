Flere butikker må lukke på grund af omfattende vandskader

Fredagens kraftige regnvejr har givet store problemer for butikkerne i Vedelsgade i Vejle. Dagen derpå arbejder folk på at pumpe vand ud og få et overblik over skaderne.

Til dagligt står skoæsker på hylderne hos City Sko i Vejle, men synet i dag er et helt andet. Papæskerne flyder rundt i Bettina Ebbesen Hansens skobutik i Vedelsgade 61. Det kraftige regnvejr fredag fik gaden til at ligne noget fra Venedig, og det ærgrer butiksejeren. - Det er så sørgeligt og frygteligt. Jeg har aldrig set noget lignende, siger hun. Bettina Ebbesen Hansen kunne ikke komme ind i sin skobutik, da vandet blokerede. Foto: Bettina ebbesen Hansen Vandet i gaden steg hurtigt, og det fik viceværten til at kontakte butiksejeren og viderebringe knapt så gode nyheder. - Jeg blev ringet op klokken 21.30, og derfra gik det hurtigt. Det var vanvittigt – helt bogstaveligt, siger Bettina Ebbesen Hansen. Hun er ikke den eneste butiksejer i Vedelsgade, der mærker følgerne af de massive vandmasser. I nummer 107 ligger Fri BikeShop, og der har vandet også givet ekstra arbejde. - Vi har flere mand i gang med at pumpe vand ud og få ryddet op efter det, siger Daniel Andersen. Læs også Oversvømmelse: -Vanvittigt kommunen ikke kan styre det