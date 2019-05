Flere demonstranter anholdt ved ulovlig demonstration

16 demonstranter belejrede torsdag formiddag Musikhuset i Esbjerg og forhindrede deltagerne i en oliekonference i at komme ind.

En uanmeldt, og ulovlig, demonstration ved Musikhuset i Esbjerg skabte tidligt på formiddagen en del uro. Demonstranter fra Extenction Rebellion forhindrede i første omgang deltagerne ved en stor oliekonference i at komme ind i salen. Det lykkedes ifølge en talsperson for demonstranterne flere af deltagerne at komme ind til konferencen på trods af afspærringerne, og derefter låste demonstranter deltagerne inde. Konferencen er arrangeret af Olie Gas Danmark og er en international sikkerhedskonference med 425 deltagere.

- Vi er imod olie, for det er ikke en sikker resurse, sige Robin Jæger fra Vejle, der er talsperson for Extenction Rebellion til TV SYD.

Flere anholdelser

Robin Jæger blev lidt senere anholdt af politiet og taget med på stationen sammen med 11 andre demonstranter. TV SYD fik i stedet fat i Ask Søfelt, der fortæller, hvorfor de 16 demonstranter valgte at demonstrere i dag.

- Når vi står i sådan en klimakrise, som vi synes, vi gør i dag, så er vi nødt til at gøre en indsats og risikere noget, så det er det, vi gør i dag ved at demonstrere ulovligt og risikere anholdelse, siger han.

Extenction Rebellion er en verdensomspændende klimabevægelse for alle, der bekymrer sig om klimaproblematikken.

- Vi er nødt til at gøre noget, for politikerne gør intet, siger Ask Søfelt.

Arrangør oplevede det som udramatisk

De mange deltagere blev forhindret i at komme ind til konferencen, mens demonstranterne sang slagsange foran indgangen. Musikhusets personale sørgede for, at deltagerne kunne komme ind af en anden indgang.

- Vi oplevde det ganske udramatisk. De var klædt ud i businesstøj og kom ud med deres budskab, men der var ingen ballade, siger Ulla Lena, der er kommunikationsdirektør i Olie Gas Danmark.